Воды по колено. Последствия града и дождя в Костанае — ВИДЕО

Сегодня в Костанае прошел град и додь. Жители Костаная присылают нам видео. Люди делятся кадрами последствий.
Дождем залило дороги. Автомобили глохнут. Во дворах микрорайонов люди едва ли не вплавь добираются к машинам.
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COVID-2019 в Казахстане
81720 - зарегистрированно
51823 - выздоровевших
585 - летальных случаев
2296 - в Костанайской области