Воды по колено. Последствия града и дождя в Костанае — ВИДЕО

Сегодня в Костанае прошел град и додь. Жители Костаная присылают нам видео. Люди делятся кадрами последствий.

Дождем залило дороги. Автомобили глохнут. Во дворах микрорайонов люди едва ли не вплавь добираются к машинам.

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