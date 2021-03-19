Воды в снеге больше, чем обычно. Костанайская область готовится к паводку

В зонах возможного подтопления паводковыми и талыми водами в Костанайской области находится 95 населенных пунктов. Об этом официально заявили в департаменте по ЧС региона. Поэтому сейчас все силы, по словам руководителя ведомства, брошены на то, чтобы предотвратить наводнения.

Гидрометеорологические данные текущего года по высоте снега составляют в среднем — 28 см, при норме 21 см, воды в снеге в среднем содержится 90 см, при норме 63 см.

«Наиболее вероятное осложнение прохождения паводка прогнозируется в Карасуском, Карабалыкском, Сарыкольском, Аулекольском, Житикаринском районах, в районе Б.Майлина и в г. Костанай. В этой связи акимам городов и районов необходимо активизировать работу по подготовке к прохождению паводкового периода, а также взять на личный контроль исполнение протокольных поручений областной Комиссии по ЧС и плана защиты населения и территории», — говорит начальник ДЧС по Костанайской области Биржан Каримов.

Биржан Каримов просит чиновников усилить работу по вывозу снега из населенных пунктов. Акцентировать внимание он также просит на прочистке арычно-канальных систем и водопропускных систем на дорогах. По словам акима области Архимеда Мухамбетова, районам и городам области на проведение всех противопаводковых мероприятий выделено больше 800 млн тенге. Однако у него есть вопросы.

«Почему среди городов и районов вы не показываете, среди районов кто сколько выделил, там же может быть контраст. Кто-то выделил 50 млн тенге, кто-то 3. Вы на эти районы перечислили и с них начать+ у нас одни относятся очень серьезно, а другие могут подумать. Что пронесет. Это не будут, нужно серьезно готовиться», — отметил глава области Архимед Мухамбетов.

С 3 марта областная система гражданской защиты переведена в режим повышенной готовности. На случай осложнения паводковой ситуации подготовлены почти 3 тыс. человек и порядка 1000 единиц различной техники. Среди них плавсредства, мотопомпы. По словам акима области, по прогнозам паводок, возможно начнется с 5 по 20 апреля, но эти даты могут измениться — «Казгидромет» готовит новый прогноз, который будет готов после 25 марта.

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