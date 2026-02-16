Министр обороны Республики Казахстан проводит плановую проверку органов военного управления и воинских частей Вооружённых Сил.

В связи с этим с 16 по 18 февраля в городах Алматы, Конаев и Талдыкорган будет осуществляться перемещение военной техники. В отдельных районах автомобильных дорог возможно временное ограничение движения.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что мероприятия проходят в рамках плановой проверки и не связаны с чрезвычайными ситуациями.

Жителей просят сохранять спокойствие, учитывать возможные изменения в дорожной обстановке и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Представителям СМИ и пользователям социальных сетей рекомендуется не распространять непроверенные сведения.

В Костанайской области завершились поиски пропавшего мужчины В Костанайском районе успешно завершилась поисково-спасательная операция по розыску мужчины 1975 года рождения, который пропал...

Смертельные застолья: январь в Костанайской области начался с череды убийств Алкоголь остаётся одним из ключевых факторов, провоцирующих насилие и тяжкие преступления. При злоупотреблении спиртным человек...

После резонансной публикации: в Рудном началась проверка больницы Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан сообщил о начале внеплановой проверки в...