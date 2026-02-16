Министр обороны Республики Казахстан проводит плановую проверку органов военного управления и воинских частей Вооружённых Сил.
В связи с этим с 16 по 18 февраля в городах Алматы, Конаев и Талдыкорган будет осуществляться перемещение военной техники. В отдельных районах автомобильных дорог возможно временное ограничение движения.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что мероприятия проходят в рамках плановой проверки и не связаны с чрезвычайными ситуациями.
Жителей просят сохранять спокойствие, учитывать возможные изменения в дорожной обстановке и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.
Представителям СМИ и пользователям социальных сетей рекомендуется не распространять непроверенные сведения.
