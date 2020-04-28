Военнообязанные Костанайской области приступают к дезинфекции

50 костанайцев с завтрашнего дня приступят к дезинфекции дворов и детских площадок. Они придут на смену военнослужащим из Жамбылской области, которые ранее проводили обработку на городских территориях, передает alau.kz

В число призывников попали мужчины от 19 до 47 лет, которые уже имеют за плечами опыт военной службы. Главной задачей перед ними станет не упустить ни один двор от санитарной обработки.

«Мы их делим на 3 группы. Вы знаете, что до этого занимались дезинфекцией военнослужащие, которые убыли обратно в Жамбылскую область. Также мы на 3 части делим, и они все части города будут одновременно обрабатывать. То есть север, центр, юг»,- сообщил заместитель акима города Костанай Рустем Каркенов.

В планах несколько раз обработать каждый двор и детскую площадку. Для этого у военнослужащих есть 2-х месячный запас део-хлора, которым и будет проводиться обработка. По опыту дезинфекторов с юга стало ясно, что какие-то дворы они так и не успели посетить. Чтобы не допустить подобное упущение вновь, акимат города уже проводит работу с ПКСК.

«Через ПКСК эти моменты отрабатываем. Каждое ПКСК может подать заявку в жилищную инспекцию В принципе создан даже совместный вацап-чат, они все телефоны знают и в рабочем порядке каждый двор будет в буквальном смысле обработан»,- прокомментировал Рустем Каркенов.

Дезинфекцией города эти 50 человек будут заниматься до 15 мая. Нового призыва дополнительных сил не планируется. Если же потребуется, чтобы санитарная обработка проводилась и во второй половине мая, то ей также займутся уже отобранные участники воинских сборов.

К самой дезинфекции участники воинских боров обещают приступить уже с завтрашнего дня.

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