Военнообязанных призвали на полевые сборы в Костанайской области

Последние приготовления идут в полевом лагере, обустроенном в окрестностях Костаная для проведения военных сборов. На трубы печек-буржуек, установленных в больших палатках, ставятся пламягасители, кадровые военные и срочники бригады территориальной обороны комплектуют новые противогазы для призванных на учения.

«С 12 по 22 пройдут сборы с военнообязанными. Во время этих сборов будет переподготовка военнообязанных, будут проводиться занятия по огневой, по тактической подготовке. Будут проводиться стрельбы. Также в классах будут распределяться повзводно, поротно», — сообщил заместитель командира бригады территориальной обороны №99260 Мадияр Утегенов.

Сборы военнообязанных на учения, по словам командования бригады, проводятся ежегодно. Уже пару лет военнослужащие запаса проходят переподготовку именно в подразделении территориальной обороны.

«Главными целями и задачами территориальной обороны являются охрана и оборона важных объектов, а также, защита населения в кризисных и чрезвычайных ситуациях», — сообщил заместитель командира батальона территориальной обороны Буркут Нугуманов.

Кроме способов защиты объектов, будет уделено время и изучению приемов борьбы с диверсионными группами. На эти сборы призвнано 83 жителя Костанайской области. Их к месту временной дислокации и проведения учений, организованно доставили на автобусах. Перед получением обмундирования и расселением, а жить все десять дней они будут именно в лагере, в палатках, кинологи с собаками проверили их багаж на наличие запрещенных предметов и веществ. Большинство из доставленных военнообязанных, как оказалось, сборам рады.

«Услышал про военные сборы, сразу захотелось вспомнить, вот это вот всё, ностальгия, повспоминать… Услышал от знакомого, ну, думаю, пойду, испытаю себя, как вот это оно всё. И, вроде неплохо. Мне пока все нравиться. Неплохая погода. + Стрельбы, вообще, — это всё… Мне, кажется этим все болеют, кто служил», — говорит Руслан Арапеев.

Организаторы сборов обещают, что в лагере все будет строго. За дисциплиной будут следить, и основное время посвящать обучению запасников. Даже телефонов они будут лишены на большее время суток. Родным, в течение 10 дней, они смогут звонить только в личное время, с 19-и до 20-и часов.

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