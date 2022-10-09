Военные России и Беларуси проследуют по территории Казахстана — Минобороны

Фото предоставлено Министерством обороны Казахстана
Министерство обороны заявило, что вооруженные силы России и Беларуси проследуют по территории Казахстана с юга на восток и на запад после завершения учений ОДКБ, передает Tengrinews.kz.
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С 26 сентября по 8 октября в Жамбылской и Алматинской областях проходили учения с участием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022», «Эшелон-2022».
«По завершении данных учений, в период с 8 по 15 октября, по территории Казахстана воинские эшелоны будут перемещаться в пункты постоянной дислокации. Воинские контингенты Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проследуют по территории нашей страны по ранее согласованному с АО «НК «КТЖ» графику движения эшелонов по двум направлениям: с юга на восток и на запад», — сообщили в министерстве.
Кроме того, соединения и части Вооруженных сил Казахстана будут следовать по территории страны железнодорожным транспортом и на колесной военной технике.
«Просим граждан не реагировать на сообщения и видеоматериалы фейкового характера о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации», — предупредили в ведомстве.
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