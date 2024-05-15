Военный прокурор предупредил костанайцев

Призыв граждан на срочную воинскую службу проводится два раза в год по Указу Президента Республики Казахстан и постановлению Правительства Республики Казахстан. С 1 марта текущего года стартовала весенняя призывная кампания, которая продлится до 30 июня.

Как сообщает военная прокуратура Костанайского гарнизона, несмотря на проводимую органами военного управления и уголовного преследования и другими государственными органами работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, с каждым годом отмечается тенденция по сокращению желающих служить в армии.

«Причины у каждого свои. Кто-то боится армейской жизни, то есть от запретов, ограничений и суровых будней воинской службы, в том числе по «слухам» от отслуживших старших товарищей, отсутствие привычной повседневной жизни с сотовыми телефонами, мессенджерами, интернетом и другими развлечениями, желание более продуктивно использовать предусмотренный законом год воинской службы, а именно заняться предпринимательством, помочь родителям, устроиться на работу. Причин много, но большинство из них не является основанием для предоставления отсрочки от призыва», — отмечается в сообщении военной прокуратуры.

На сегодняшний день в Костанайской области уклоняется от воинской службы свыше 1,5 тысяч граждан призывного возраста, которые находятся в розыске.

В целях повышения престижа воинской службы с 2023 года отслужившие в армии казахстанцы могут поступить в высшиеучебные заведения страны без учета баллов ЕНТ, а отличившимся предоставляют гранты на бесплатное обучение.

Вместе с тем, призывники, имеющие кредиты до поступления на воинскую службу, получают отсрочку по кредитам, им предоставляются кредитные каникулы на период службы.

«Хотелось бы отметить, что за уклонение от воинской службы призывникам грозит административная и уголовная ответственность. За неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 5 МРП. Также предусмотрена ответственность за уклонение от медицинского освидетельствования либо обследования. В указанном случае предусмотрена адмответственность в виде штрафа на военнообязанных – 5 МРП, а на призывников — предупреждение либо штраф в размере 3 МРП. Кроме того, за уклонение от подготовки к воинской службе предусмотрена административная ответственность. В связи с чем, военная прокуратура Костанайского гарнизона призывает молодежь исполнить свой долг перед Родиной и отслужить 1 год в Вооруженных Силах и других войсках», — разъяснил военный прокурор Костанайского гарнизона полковника юстиции Е. Ельмухамбетов.

Военный прокурор отметил, что злостно уклоняющиеся от воинской службы подлежат уголовной ответственности. По статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 3000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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