Воинскую службу в резерве планируют запустить в 2024 году

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В ведомстве сообщили, когда будет запущена воинская служба в резерве.
«Проект закона готовится для рассмотрения на межведомственной комиссии законопроектных работ. После его одобрения законопроект будет согласован с государственными органами и другими заинтересованными организациями. После этого он будет презентован на рассмотрение правительству и в Парламент. Эта ориентировочно планируется на второе полугодие 2022 года. При принятии данного закона, законопроекта первый призыв ориентировочно планируется во втором полугодии 2024 года и в начале 2025 года. Призыв будет осуществляться на добровольной основе», — сообщил заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Бахытхан Салимов.
При этом Салимов ответил, будет ли отдаваться предпочтение каким-то определенным категориям граждан, например, в зависимости от гражданской специальности.
Также он подчеркнул, что на должности солдатского состава, которые будут определять боеспособность, это стрелки, пулеметчики, могут призываться как военнообязанные, стоящие на учете и не проходившие воинскую службу. Он добавил, что настоящее время новые воинские части создавать не планируется. Предназначение резервистов будет осуществляться по территориальному принципу. Какие преимущества дает служба в резерве?
«Преимущества для Вооруженных Сил в первую очередь это сокращение сроков прибытия резервистов в свою воинскую часть. Они будут прибывать, минуя местные органы военного управления, что сократит сроки готовности данной воинской части. Второе, это улучшит качество военно-обученного резерва. Третье, это обеспечит резервистов умением эксплуатировать вооружение и военную технику, а также будет осуществляться постоянный медицинский контроль за резервистами. Преимущества для резервистов — это постоянный дополнительный доход, то есть им будет ежемесячно выплачиваться минимальная заработная плата, в ходе привлечения их на воинские сборы им будет выплачиваться среднемесячная заработная плата по их месту работы», — рассказал Салимов.
Он проинформировал, что по возрастным ограничениям предельный возраст состояния в запасе определен для офицерского состава до 60 лет включительно, для сержантского и солдатского составов — 50 лет включительно. Учитывая, что воинские части у нас имеют подразделения основные — это боевые и подразделения обеспечения.
Основные подразделения будут укомплектовываться более молодой возрастной группой, это до 40 лет сержантского состава и до 50 лет офицерского состава. А в подразделениях обеспечения также возможно комплектование до 50 лет сержантским составом и до 60 лет офицерским составом. Военнослужащие женщины будут призываться тоже на общих основаниях. Предельный возраст перехода в запас для женщин равняется 45 годам.
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