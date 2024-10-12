USD 487.37
EUR 532.94
RUB 5.09
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Войска ОДКБ по инициативе Казахстана перебрасывают

Наталья Луговская
12.10.2024 09:34
в Власть
Войска ОДКБ по инициативе Казахстана перебрасывают

Войска Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по инициативе Казахстана направляют в Таджикистан, сообщает пресс-служба ОДКБ, передает агентство КазТАГ. 

«В период с 11 по 14 октября формирования, участвующие в совместном учении с коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) «Рубеж-2024», совершают перегруппировку в Таджикистан», — говорится в сообщении.

Сообщается, что контингенты войск ОДКБ направляются из Казахстана, Кыргызстана и России в район проведения учения в соответствии с планом.

По информации, одним из приоритетов военного сотрудничества, которые определил Казахстан, председательствующий в ОДКБ в 2024 году, является совершенствование вопросов обеспечения оперативного развертывания войск, включая беспрепятственный транзит контингентов.

Источник фото: Пресс-служба ОДКБ

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

Новости партнёров

Новости партнёров

Новости партнёров

No Result
View All Result

© ТОО «Информационное агентство «Алау». Все права защищены.
Сделано в Студии «Монада»