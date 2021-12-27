Волк набросился на человека в Костанайской области

Нападение произошло в Наурзумском районе, в 40 км от районного центра.

Как позже рассказал медикам 54-летний житель села Карамайши, когда он вышел утром из дома, на него во дворе набросилась волчица.

На крики о помощи подоспел сосед пострадавшего, вооруженный топором, который и убил животное.

При осмотре пострадавшего врачи обнаружили следы от укусов на кистях обеих рук, и обработали их.

Не смотря на удовлетворительное состояние пациента, он был доставлен скорой помощью в районную больницу, где мужчину поместили под наблюдение. Ему были сделаны прививки.

Труп волчицы отправлен на экспертизу в областной центр.

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