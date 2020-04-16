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Волк напал на стадо овец в Костанайской области

В Костанайской области участковый спас стадо овец от волка, сообщает Polisia.kz.

12 апреля в отдел полиции Жангельдинского района обратился 58-летний житель села Акшыганак. Мужчина сообщил, что в степи в двух–трех километрах от села на стадо, которое он пасет, напал волк. Пастуху удалось временно отпугнуть дикое животное, после чего он сразу обратился в полицию. Незамедлительно на место происшествия прибыл участковый инспектор полиции района с представителем ветеринарной инспекции. Оценив обстановку, сотрудник полиции застрелил хищник

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