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Волк напал на женщину в Костанайской области

фото из открытых источников

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В Жангельдинском районе Костанайской области на 29-летнюю женщину напал волк. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе управлении здравоохранения Костанайской области и сообщили о состоянии пациентки.

«Женщина вчера была выписана домой. Трое суток находилась под наблюдением в Жангельдинской центральной районной больнице. Состояние удовлетворительное. Осмотрена хирургом, в хирургической помощи не нуждается. У нее укушенные раны в районе живота. Сделана антирабическая вакцина. В течении полугода будет проходить полный курс антирабической вакцины»,- сообщили в ведомстве.

 

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