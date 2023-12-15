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  3. Волка пытался догнать и обогнать на заснеженной дороге костанайский автолюбитель

Волка пытался догнать и обогнать на заснеженной дороге костанайский автолюбитель

Видео погони прислали нам в редакцию наши зрители.

Сообщается, что оно снято в Сарыкольском районе, и представляет собой предупреждение местным жителям о появлении хищников вблизи населенных пунктов и на проселочных дорогах. У людей, находившихся в машине, возникали сомнения в виде животного, но по мере приближения к нему они убеждались, что это все же волк.

Насколько нам известно, видео уже изучали специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства, которые подтвердили, что запечатлен именно дикий хищник. Погоня длилась больше полутора минут.

Чем закончилась ситуация неизвестно. Надеемся, что никто не пострадал.

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