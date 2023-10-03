Волки начали атаковать. В районе Костанайской области сняли видео

Фото взято из инстаграм аккаунта fedorovkanews.kz
Волки начали атаковать скот на территории Косаральского сельского округа. Об этом сообщается в инстаграм аккаунте fedorovkanews.kz
Сообщается со слов местных жителей, что волки уже совершили третье нападение. Пограничникам даже удалось снять на видео.
Волки были замечены неделю назад в лесах недалеко от села Жыланды, — рассказывает заместитель руководителя КГУ «Усаковское УЛХ» М. Бекентаев. – Ранее лесники говорили, что видели серых хищников в стороне Байкино, теперь же они появились у нас. Уже произошло три случая нападения на овец, которые паслись недалеко от Жыланды. В связи с появлением стаи волков в лесах, а именно между селами Жыланды и Байкино, просим жителей района ограничить пребывание в лесу на этих территориях для вашей же безопасности. Будьте осторожны!