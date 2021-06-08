Волки напали на людей в Костанайской области

Волки напали на людей в селе Узынагаш Мендыкаринского района Костанайской области, пострадали несколько сельчан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Хабар 24».

В населенный пункт дикие звери зашли накануне вечером. Первым от клыков пострадал 19-летний парень. Ему удалось отбиться от животного и скрыться в доме.

После в хозпостройке хищник набросился на женщину, которая в это время доила корову. Он покусал ей руки и ноги. На крики подоспели односельчане. Зверя застрелили.

По словам очевидцев, волков было несколько. «Убитого волка отвезли в райцентр, проведут все нужные исследования. В том числе и на бешенство. Сельчане из соседних отделений тоже сообщают о том, что видели волков. Разные это стаи или одна и та же, пока неизвестно. Пострадавшая от укусов 50-летняя женщина и студент доставлены в районную больницу. Оказана необходимая медицинская помощь, сделаны прививки. Сейчас они в удовлетворительном состоянии. Находятся на домашнем наблюдении», — заявил аким сельского округа Каракога Тлеукабыл Дюсенов.

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