Волна жары +46 градусов. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета

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В ближайшие дни на территорию Казахстана начнут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана.
Не смотря на то, что в западных и северных регионах страны 25-26 июня ожидаются дожди, а в отдельных районах сильные дожди, уже к 27 июня жара придет и на север республики.
Ожидается повышение дневных температур на севере Казахстана до сильной жары +35+38 градусов, на юге до очень сильной жары +40+46 градусов.
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