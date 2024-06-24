Волна жары +46 градусов. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета

В ближайшие дни на территорию Казахстана начнут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана.

Не смотря на то, что в западных и северных регионах страны 25-26 июня ожидаются дожди, а в отдельных районах сильные дожди, уже к 27 июня жара придет и на север республики.

Ожидается повышение дневных температур на севере Казахстана до сильной жары +35+38 градусов, на юге до очень сильной жары +40+46 градусов.

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