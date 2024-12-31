Консультативный прогноз погоды по Республике Казахстан на январь 2025 года представили синоптики Казгидромета.

В первой декаде января в Казахстане погоду будут формировать Атлантические циклоны, что обусловит неустойчивый характер погоды. В северной половине и в горных районах юга, юго-востока, востока республики прогнозируются снег с метелью, временами сильный снег, в южной половине страны – осадки в виде дождя, мокрого снега. На большей части Казахстана ожидается усиление ветра 15-20 м/с, временами порывы будут достигать 23-28 м/с, в северо-западной половине страны до 30 м/с и более.

Температурный фон в первой декаде января ожидается:

на западе Казахстана колебание ночью от -5+2°С до -3-12°С, днем от -3+5°С до 0,-8°С;

Казахстана колебание ночью от -5+2°С до -3-12°С, днем от -3+5°С до 0,-8°С; на северо-западе республики постепенное понижение ночью от 0,-7°С до -10-20°С, днем от -5+2°С до -8-13°С;

республики постепенное понижение ночью от 0,-7°С до -10-20°С, днем от -5+2°С до -8-13°С; на севере, в центре , на востоке страны в начале декады ожидается небольшое повышение температуры воздуха ночью от -5-13°С до 0,-8°С, днем от -2-8°С до -3+2°С, затем постепенное понижение температуры воздуха ночью до -10-20°С, днем до -5-12°С;

страны в начале декады ожидается небольшое повышение температуры воздуха ночью от -5-13°С до 0,-8°С, днем от -2-8°С до -3+2°С, затем постепенное понижение температуры воздуха ночью до -10-20°С, днем до -5-12°С; н а юге и на юго-востоке страны преобладающий температурный фон ночью -8+2°С, днем -3+7°С, затем понижение температуры воздуха ночью до -8-15°С, днем до -3-10°С.

В результате выхода южных циклонов прогнозируется несколько наиболее интенсивных волн тепла, когда температура воздуха будет повышаться:

в северной половине РК днем до -5+2°С,

РК днем до -5+2°С, в южной половине и на юго-западе страны до +2+12°С.

А при северо-западных вторжениях антициклона прогнозируется несколько интенсивных волн холода, температура воздуха в эти дни понизится:

в северной половине и в центре РК ночью до -25-35°С, днем до -15-25°С,

РК ночью до -25-35°С, днем до -15-25°С, в южной половине и на юго-западе республики ночью до -12-22°С, днем до -3-15°С.

В течение января часто прогнозируются порывистый ветер, туман и гололед.

Примечание: прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду и на 2-3 сутки.

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