Волонтеров наградят за участие в акции «Біз біргеміз»

За участие в акции «Біз біргеміз» в Костанайской области будут награждены 122 волонтера. Им вручат благодарственные письма, подписанные Нурсултаном Назарбаевым, передает alau.kz

Первое награждение в Костанае уже состоялось. Аким нашего региона передал грамоты 15 волонтерам, которые активно проявили себя в помощи социально уязвимым категориям людей. Больше 2-х месяцев молодые люди развозили продукты питания, лекарства и средства защиты нуждающимся. Волонтеры смогли охватить почти все города и районы области.

В целом помощь оказали 9 тысячам человек. Активную роль в этом сыграли и меценаты. Общая сумма, которую потратили на меры поддержки, превысила 136 миллионов тенге.

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