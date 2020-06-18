Волонтеров наградят за участие в акции «Біз біргеміз»

COVID-2019 в Казахстане
15877 - зарегистрированно
10065 - выздоровевших
100 - летальных случаев
247 - в Костанайской области
За участие в акции «Біз біргеміз» в Костанайской области будут награждены 122 волонтера. Им вручат благодарственные письма, подписанные Нурсултаном Назарбаевым, передает alau.kz
Первое награждение в Костанае уже состоялось. Аким нашего региона передал грамоты 15 волонтерам, которые активно проявили себя в помощи социально уязвимым категориям людей. Больше 2-х месяцев молодые люди развозили продукты питания, лекарства и средства защиты нуждающимся. Волонтеры смогли охватить почти все города и районы области.
В целом помощь оказали 9 тысячам человек. Активную роль в этом сыграли и меценаты. Общая сумма, которую потратили на меры поддержки, превысила 136 миллионов тенге.