Волонтеры Костанайской области подвели итоги работы за год

Волонтеры подвели итоги своей работы за 2020-й год, который еще в январе был объявлен годом волонтера. За прошедшие месяцы добровольцами из числа студентов, бизнесменов и работников разных организаций была оказана помощь медикам нашего региона, а также людям, оказавшимся в сложной экономической ситуации из-за карантина, передает alau.kz

2020-й был объявлен в Казахстане годом волонтера. А пришедшая пандемия еще раз подчеркнула, насколько важна, может быть помощь добровольцев, в такое непростое время. Теперь, завершая календарный год, волонтеры подводят итоги своей работы, чтобы определить, что было сделано и на что в будущем нужно обратить большее внимание.

«В ходе плодотворной работы с поликлиниками городов и районов была произведена развозка лекарственных препаратов более 6 тысячам адресатов. Более 200 волонтеров оказывали помощь провизорным стационарам, которые находятся на территории области по погрузке и разгрузке кислородных баллонов, аппаратов ИВЛ»,- рассказал Марат Журкабаев, руководитель управления по вопросам молодежной политики акимата Костанайской области.

Помощь медицинским работникам стала одним из главных направлений работы волонтеров в нашей области. К примеру, люди из числа добровольцев помогли разгрузить 2000 кислородных баллонов и 100 тонн гуманитарной помощи. А еще они развезли порядка 2000 продуктовых наборов для медиков и социально уязвимых семей. В определенном смысле волонтерами становились и предприниматели, и даже крупные организации. Благодаря их поддержке закупались кислородные концентраторы, постельные комплекты для пациентов и многое другое. Еще одно направление волонтерской работы этого года — экология.

«Одним из крупных эко-мероприятий в этом году стал массовый субботник, посвященный международной акции «World Cleanup Day», в котором приняли участие все регионы области. Было убрано порядка 506 тонн мусора. Нельзя не упомянуть один из ярких примеров Федоровский район, который организовал первый в области центр садоводства и развития селекции яблоневых культур»,- привел пример Марат Журкабаев.

Эко-волонтеры достаточно ярко проявили себя в этом году. Они становились участниками экологических рейдов и отслеживали появление несанкционированных свалок. А еще волонтеры области помогали искать пропавших и участвовали в обходах жилых домов во время паводка. Столь разные направления работы смогли объединить довольно большое количество людей.

«Хотелось бы отметить работу республиканского сайта «Qazvolunteer.kz», на котором зарегистрировано 1125 студентов наших высших учебных заведений, организаций ТиПО и студенты работают через зарегистрированные 60 организаций»,- сказал руководитель управления.

Уже до конца декабря в регионе определят лучшую волонтерскую организацию этого года, а также лучшего волонтера. Их награждение подведет общий итог работы добровольцев области. Ранее награды за вклад в оказание помощи другим уже получили 25 волонтеров региона. Их представили к награждению медалью «Халық алғысы» за участие в борьбе с пандемией.

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