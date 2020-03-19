Волонтеры принесут лекарства на дом в Костанайской области

Поликлиника № 4 города Костанай позвала на помощь волонтеров. Им предстоит обходить дома пациентов поликлиники и приносить им лекарства по рецепту, передает alau.kz

Такая инициатива была выдвинута, чтобы исполнить постановление главного государственного санитарного врача Жандарбека Бекшина. По этому постановлению поликлиники должны обеспечить разнос рецептов на получение лекарственных препаратов по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи.

«В первую очередь это сделано, чтобы разорвать цепь передачи инфекции именно в поликлинике. Многие наши пациенты приходят просто выписать рецепт и получить лекарство. Мы вышли с инициативой, чтобы не только приносить рецепт, но и сразу препарат,»- сказала главный врач поликлиники №4 Маргарита Бисенова.

Такие действия по разносу препаратов обусловлены режимом чрезвычайного положения, когда усиливаются меры по профилактике коронавируса. Чтобы обезопасить пациентов, особенно тех, кто имеет хронические заболевания или находится в преклонном возрасте, от дополнительного посещения медицинского учреждения.

Пока на инициативу поликлиники откликнулись около 40 волонтеров, которые уже сегодня приступили к посещению пациентов. Волонтерам выдали средства защиты — перчатки и маски, а также отдали рецепты и лекарства. Препараты выдавать они будут под роспись пациента на рецепте. Самих пациентов будут заранее предупреждать о том, что к ним идет волонтер, также будут переданы его данные. Пока волонтеров сопровождает медицинские сестры, которые объясняют как должна быть осуществлена процедура.

Всего же за месяц действия чрезвычайного положения планируется обойти 4 тысячи человек, чтобы передать им лекарства.

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