Вонь и насекомые. Садоводы воюют из-за «фермы» на дачах

В дачном обществе «Энергетик», что вблизи Костаная, уже несколько лет идет спор между соседями. Дело в том, что выкупив ряд дачных участков, собственники, по словам других землепользователей, разводят там скот — коров и овец. Другим дачникам это доставляет неудобства. Об этом они рассказали нашим корреспондентам.

На последней улице реке Тобол дачного общества «Энергетик», что находится на выезде в Введенку из областного центра, дачники уже не один год ведут спор. Соседи Надежды Нуркановой, по ее словам, содержат на дачном участке скот — коров и овец, а это создает для нее и других соседей по участку ряд проблем.

«Все у нас на дачи съедают, вонизма невозможная, дети у меня не приезжают на дачу, потому что воняет. С ними разговаривать бесполезно. Сразу крик, гам, они правы, мы все не правы», — рассказывает дачница Надежда Нурканова.

Надежду Нурканову поддерживает Валентина Матюшина, которая со своей семьей уже семь лет живет на своем дачном участке круглый год.

«Проблема у нас из-за коров. Сначала они гоняли по нашему проходу, они идут, остается навоз. Изначально из-за этого воевали, потом они стали привозить капусту гнилую, там все эта вонь у нас в доме, мухи. Жить невозможно», — жалуется дачница Валентина Матюшина.

Владелица соседних дачных участков — Гульчихра Сыбанкулова отметила, что скот держит, чтобы прокормить большую семью, и проблем соседям не создают. Днем они выгоняют скот на пастбища. Помимо этого она занимается здесь разведением саженцев и рассады. Спор между соседям, возможно, решит региональное управление по контролю за использованием и охраной земель, куда спорящие дачники обратились с заявлением. Как отметили чиновники этого ведомства, дачные участки, согласно закону, выдаются для ведения садоводческой деятельности, поэтому целесообразность использования земли еще предстоит в данном вопросе уточнить.

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