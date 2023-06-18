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Вооруженный мужчина заперся с людьми в банке в Астане

Фото из телеграм-канала МВД РК

О ситуации вокруг филиала банка в Астане сообщили в телеграм-канале МВД РК.

В здании Каспий Банка на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен.

На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры.

Стражи порядка просят жителей столицы соблюдать спокойствие и дать возможность компетентным органам вести свою работу.

Стали известны некоторые подробности, сообщает Zakon.kz

По данным разных СМИ, мужчине около 30 лет. Он вооружен пистолетом. Требует перевести все активы Kaspi в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Дает на исполнение своих требований 3 часа и угрожает убить заложников. В заложниках семь девушек и один охранник. Жильцов дома, где расположено здание банка, эвакуировали.

В ДП Астаны информацию пока не подтвердили. Полиция дала информацию только о том, что отделение банка захвачено мужчиной.

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