Вопиющий случай — министр об учительнице, написавшей на лбах учеников «тетрадь»

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Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов высказался об учительнице, написавшей на лбах детей слово «тетрадь», передает Tengrinews.kz.
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На брифинге СЦК министра попросили прокомментировать ситуацию и спросили о судьбе педагога из Кокшетау.
«Учитель должен иметь доброе сердце, учитель должен основываться на гуманистических принципах, должен любить детей. Те действия, о которых вы сказали, никак не соотносятся с понятием педагога и учителя. Это абсолютно вопиющий случай, очень трудно укладывается в голове, очень трудно воспринимается. Соответствующие решения уже приняты. Конечно, нужно работать с такими случаями», — сказал глава МОН.
Аймагамбетов отметил, что подавляющее большинство педагогов совершенно другие.
«Они работают в разных условиях, но работают днем и ночью, любят детей, чтобы дети были счастливы и довольны, находясь и получая образование в школе. Но, к сожалению, иногда бывают такие случаи. Это, конечно, в голове не укладывается», — добавил он.
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