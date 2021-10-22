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Вопиющий случай — министр об учительнице, написавшей на лбах учеников «тетрадь»

nakanune.ru

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Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов высказался об учительнице, написавшей на лбах детей слово «тетрадь», передает Tengrinews.kz.

На брифинге СЦК министра попросили прокомментировать ситуацию и спросили о судьбе педагога из Кокшетау.

«Учитель должен иметь доброе сердце, учитель должен основываться на гуманистических принципах, должен любить детей. Те действия, о которых вы сказали, никак не соотносятся с понятием педагога и учителя. Это абсолютно вопиющий случай, очень трудно укладывается в голове, очень трудно воспринимается. Соответствующие решения уже приняты. Конечно, нужно работать с такими случаями», — сказал глава МОН.

Аймагамбетов отметил, что подавляющее большинство педагогов совершенно другие.

«Они работают в разных условиях, но работают днем и ночью, любят детей, чтобы дети были счастливы и довольны, находясь и получая образование в школе. Но, к сожалению, иногда бывают такие случаи. Это, конечно, в голове не укладывается», — добавил он.

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