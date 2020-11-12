«Вопрос бесперебойного лекарственного обеспечения находится на особом контроле» — СК «Фармация»

Чтобы не повторить историю летнего дефицита лекарств в стране, вопрос бесперебойного лекарственного обеспечения в Казахстане сейчас находится на особом контроле правительства. Об этом заявили СК «Фармация». По мнению чиновников, сейчас в регионах созданы регулярно пополняемые запасы нужных лекарств во всех медорганизациях — это 91 наименование препаратов на 20 млрд тенге

О мерах по лекарственному обеспечению на онлайн-брифинге рассказал председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев. По его словам, правительство после летнего дефицита лекарственных средств, держит вопрос обеспечениями ими регионы на особом контроле. Сформирован регулярный пополняемый месячный запас во всех медорганизациях. В них единым дистрибьютором отгружено 91 наименование препаратов на 20 млрд тенге. Организована, по его словам, бесплатная выдача для амбулаторных ковидных больных жаропонижающими: парацетамолом, ибупрофеном и антикоагулянтами. Помимо этого акиматы подали заявки на покупку дефицитных лекарств для лечения коронавируса, которыми их уже обеспечили.

«Правительство наделило единого дистрибьютора функцией по оптовому закупу лекарственных средств для последующей реализации в розничной сети по предельным ценам. Такой функционал СК-Фармация определен только на время карантина и только в отношении препаратов, входящих в протокол лечения коронавируса. 30 позиции. акиматы представили нам заявки на 3 млрд тенге»,- говорит председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев.

Это, кстати, по его словам, покрывает двухмесячную потребность населения в лекарствах. Ерхат Искалиев также сообщил, что сформирован и неснижаемый запас — это 44 наименования лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции с прогнозом примерно 60 тысяч пациентов в стационарах. Неснижаемый запас будет использован в случае вспышки заболевания в конкретном регионе и по конкретным позициям. Большую помощь сейчас оказывают и казахстанские фармпредприятия.

«Хотелось поблагодарить наших отечественных производителей, которые с учетом пандемии развернули свое производство на максимальную мощность и трехсменный формат работы. Лекарства отечественных производителей прямо с конвейера уходят в больницы. Переформатировано производство под наиболее востребованные препараты. 43 наименования, 48% препаратов, применяемых для лечения КВИ»,- сказал председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев.

Все озвученные меры, по мнению чиновников, позволят держать резерв в стране по лекарственным средствам для лечения коронавирусной инфекции и в случае вспышки заболевания, как на уровне бесплатной, амбулаторной, стационарной помощи, а также и для розничной продажи, среагировать оперативно и своевременно.

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