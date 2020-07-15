Вопрос обеспечения доступности лекарств для лечения COVID-19 взят на особый контроль президента

«55 тонн лекарств, прибывших на двух гражданских бортах из Москвы 10 июля обеспечат месячную потребность в препаратах для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии. В их числе – противовирусные и жаропонижающие препараты, антикоагулянты и антибиотики. Около 150 тысяч упаковок азитромицина, около миллиона флаконов цифтриаксона, 150 тысяч упаковок препарата тамифлю, 50 тысяч упаковок арбидола и другие востребованные медицинские препараты. Лекарства равномерно распределены по аптекам регионов. На этой неделе прибудет такой же борт из Индии. Для обеспечения доступности лекарственного обеспечения, и покрытия всей потребности медикаментов, такие мероприятия будут организовываться ежемесячно», — заметила Бюрабекова.