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Вопрос обеспечения доступности лекарств для лечения COVID-19 взят на особый контроль президента

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О лекарственном обеспечении и оказании гуманитарной помощи на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказала вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова. По её словам, Правительство принимает все возможные меры по насыщению розничного сектора самыми востребованными препаратами. Упрощены процедуры поставок лекарственных препаратов для розницы, что позволило ускорить процесс.

«55 тонн лекарств, прибывших на двух гражданских бортах из Москвы 10 июля обеспечат месячную потребность в препаратах для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии. В их числе – противовирусные и жаропонижающие препараты, антикоагулянты и антибиотики. Около 150 тысяч упаковок азитромицина, около миллиона флаконов цифтриаксона, 150 тысяч упаковок препарата тамифлю, 50 тысяч упаковок арбидола и другие востребованные медицинские препараты. Лекарства равномерно распределены по аптекам регионов. На этой неделе прибудет такой же борт из Индии. Для обеспечения доступности лекарственного обеспечения, и покрытия всей потребности медикаментов, такие мероприятия будут организовываться ежемесячно», — заметила Бюрабекова.

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