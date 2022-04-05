Вопрос открытия казахстанско-российской сухопутной границы прокомментировал заместитель премьер-министра РК

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов прокомментировал вопрос открытия казахстанско-российской сухопутной границы.

«Сейчас этот вопрос на повестке дня. Не только Россия, это все другие государства, приграничные страны. Поэтому со всеми анализируем, учитываем определенные (факторы). Но определенная еще эпидситуация у нас в отдельных регионах имеется, поэтому мы этот вопрос должны учитывать. Поэтому вопрос на повестке дня», — сказал он в кулуарах правительства Sputnik Казахстан.

На вопрос журналиста о том, учитываются ли другие факторы, кроме ситуации с коронавирусом, вице-премьер ответил, что эпидемиологическая ситуация является главным фактором, почему границы еще не открыты.

Эпидситуацию, по мнению Тугжанова, стабильной назвать пока нельзя.

«Вы рост смотрите. И в России смотрите, и в Китае сегодня какой идет рост, почти до 35%, поэтому этот вопрос сегодня на повестке дня», — добавил вице-премьер.

сняла ограничения на перемещение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией. Об этом стало известно 24 марта. Напомним, Россия с 30 мартана перемещение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией. Об этом стало известно 24 марта.

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