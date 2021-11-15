Вопрос переполненных в пандемию автобусов прокомментировал глава Минздрава

Кроме того, глава Минздрава прокомментировал вопрос переполненных в пандемию автобусов, передает inform.kz

«Эти требования есть, если есть конкретный случай с документацией, с фиксирование, накладываются штрафы на организатора перевозок. Каждая компания обязана, она несет ответственность за соблюдение санэпидрежима на своих объектах либо на транспортных средствах», — отметил А. Цой.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.