USD 429.59
EUR 491.49
RUB 5.96
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Вопрос переполненных в пандемию автобусов прокомментировал глава Минздрава

Вопрос переполненных в пандемию автобусов прокомментировал глава Минздрава

newtimes.kz

Vinkmag ad

Кроме того, глава Минздрава прокомментировал вопрос переполненных в пандемию автобусов, передает inform.kz

«Эти требования есть, если есть конкретный случай с документацией, с фиксирование, накладываются штрафы на организатора перевозок. Каждая компания обязана, она несет ответственность за соблюдение санэпидрежима на своих объектах либо на транспортных средствах», — отметил А. Цой.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

При столкновении трёх автомобилей в Костанайской области погибла пассажирка
Следующая новость

Электрослесарь погиб, выполняя работы в карьере в Костанайской области