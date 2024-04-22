Вопрос по строительству решён. Где появятся новые многоэтажки сообщили на совещании в акимате

С наступлением теплой погоды в Костанае активизировался сезон строительных работ. Сегодня ведется строительство социальных и крупных объектов бизнеса. В этом году в областном центре построят 22 многоквартирных жилых дома. Сегодня на территории города разработан и утвержден 21 проект детальной планировки.

В разработке находится еще 6 проектов. Один из них в границах улиц Л. Беды — Абая — Павлова — Гоголя — Тобольская — Красный Кузнец, площадь проектируемой территории составляет порядка 180 га. Он также захватывает и Наримановкий рынок.

«Исходя из Генерального плана города Костаная, данный земельный участок находится в жилой зоне .Определены границы, проектировщиками ведется работа. По расчету размещения социальных объектов: двух детских садов на 320 мест, двух школ на 1200 мест, одна из них на месте Наримановского рынка. Кроме того, планируется строительство подстанции, которая позволит обеспечить микрорайон бесперебойным электроснабжением и снизить нагрузку на электроподстанцию «Южная», — говорит руководитель отдела архитектуры акимата Костаная Гулсара Курмангалиева.

Как отметил аким города, изначально ПДП разрабатывался на площадь 100 га, но туда включили еще территорию района Колесных рядов, на их месте должен появиться парк. В этом районе от паводка пострадало 160 домов, а 65 уже признаны аварийными, и восстановлению не подлежат. С жильцами еще будут проводиться беседы, и разъясняться дальнейший алгоритм действий. На аппаратном совещании присутствовали застройщики, к ним обратился аким города, по поводу парковочных мест во дворах новостроек.

«Наримановка. Вот далеко ходить не надо. БК-строй здесь в свое время застроили, а парковочных мест нет. Стесненные обстоятельства. Теперь мы вынуждены бюджетом идти, расширяя Фролова, убирая зеленку для того, чтобы было больше парковочных мест. Точно также Наримановская улица пойдет у нас. Это уже вынужденная мера», — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

Обратил аким города внимание и на то, что в Костанае есть только одна компания, которая имеет лицензию на привлечение дольщиков. Поэтому жителям города необходимо быть внимательными, и спрашивать у застройщика документ. Марат Жундубаев так же напомнил, что в областном центре в прошлом году разработали дизайн код, то есть правила единого архитектурного стиля, согласно ему предпринимателям представили определенный образец для рекламных вывесок и билбордов. Однако, до сих пор он не соблюдается.

«Вы будьте архитектором, я вам уже неоднократно говорил. Вы главный человек в строительстве в городе. И если архитектор сидит, ничего не делает, соответственно будет у нас бардак. Вывески рекламные в новых домах — это непростительно. За это наказывать будем. Просто вы разберитесь — застройщик, где несет ответственность, где вы. И третье лицо, это тот бизнесмен, который строит на первых этажах. У нас уже пошел разлад», — объяснил аким Костаная.

Марат Жундубаев отметил, что также необходимо всем застройщикам оборудовать на своих строительных площадках мойку для колес большегрузов. Так как именно они загрязняют дороги города. При несоблюдении правил для застройщиков предусмотрены штрафные санкции.

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