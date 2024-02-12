Вопрос решён. Сколько будут получать бойцы «Жасыл ел» в Костанае

У бойцов отрядов Жасыл ель в этом году вырастет зарплата. Финансирование этой программы увеличили.

Еще в прошлом году акким Костаная Марат Жундубаев предложил поднять заработную плату Жасыл елевцам. Тогда на руки они получали от 60 до 80 тысяч тенге. В этом году зарплата повысится почти в два раза.

«Мы сейчас 49 миллионов тенге заложили, из них только 45 миллионов — заработный фонд будет. От 120 тысяч до 180 тысяч составит заработная плата. На руки будут получать 110 -150 тысяч тенге», — сказал руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Олжас Дуйсеков.

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