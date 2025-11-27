Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Сената заявил, что давление на медиков, поднимающих вопросы условий труда и оплаты, недопустимо. Он подчеркнул, что Минздрав совместно с Правительством прорабатывает очередное повышение заработной платы, сообщает rus.baq.kz

По данным Султангазиева, в 2020–2023 годах оклады врачей выросли на 30%, среднего медперсонала — на 20%, к 2024 году на 18% увеличили зарплаты немедицинским работникам, включая водителей скорой помощи.

«Минимальная зарплата фельдшеров по действующему постановлению — порядка 180–190 тысяч тенге, в зависимости от стажа может достигать 260 тысяч тенге. Водители скорой помощи получают около 160–180 тысяч тенге», — сообщил он.

Расчёты по новому этапу индексации подготовлены и направлены на рассмотрение.

«Если предложения поддержит Правительство, планируем поднять зарплаты со следующего года. Но озвучивать суммы пока рано — вопрос в рамках бюджетных ограничений ещё обсуждается», — резюмировал первый вице-министр.

