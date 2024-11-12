На аппаратном совещании обсудили вопрос исполнения бюджета города за 10 месяцев 2024 года. Аким Костаная детально «разобрал» проекты, которые реализуют в Костанае. Есть проекты многолетние.

Речь шла о ремонте улицы Съянова.

«Что касается Съянова. Вопрос с «бородой». Приступили в этому году к работам. Компания у нас там костанайская. 355 миллионов тенге мы должны освоить в этом году и миллиард в следующем году. Всё. В следующем году мы реконструкцию завершаем полностью и, я думаю, проблем не будет. Сколько там..? Четыре года, уже пятый год пошёл. Будет решён этот долгострой», — заключил аким Костаная.