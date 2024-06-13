Вопрос с курсом тенге прокомментировали в Нацбанке РК

Национальный Банк РК осуществляет мониторинг за развитием ситуации на финансовом рынке, сообщает пресс-служба банка.

В связи с введением санкций в отношении ряда инфраструктурных финансовых организаций в РФ, Национальный Банк Казахстана осуществляет мониторинг за развитием ситуации на финансовом рынке.

Торги на Казахстанской фондовой бирже проводятся в штатном режиме. Соответствующий пресс-релиз был ранее опубликован на официальном сайте биржи.

Курсообразование тенге продолжится под воздействием внутренних и внешних факторов, которые в настоящее время складываются благоприятно: цены на нефть находятся на уровне выше 80 долларов США за баррель.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.