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Вопрос с курсом тенге прокомментировали в Нацбанке РК

Фотография для новости Вопрос с курсом тенге прокомментировали в Нацбанке РК

Фото alau.kz

Национальный Банк РК осуществляет мониторинг за развитием ситуации на финансовом рынке, сообщает пресс-служба банка. 

В связи с введением санкций в отношении ряда инфраструктурных финансовых организаций в РФ, Национальный Банк Казахстана осуществляет мониторинг за развитием ситуации на финансовом рынке.

Торги на Казахстанской фондовой бирже проводятся в штатном режиме. Соответствующий пресс-релиз был ранее опубликован на официальном сайте биржи.

Курсообразование тенге продолжится под воздействием внутренних и внешних факторов, которые в настоящее время складываются благоприятно: цены на нефть находятся на уровне выше 80 долларов США за баррель.

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