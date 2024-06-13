Вопрос с курсом тенге прокомментировали в Нацбанке РК

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Национальный Банк РК осуществляет мониторинг за развитием ситуации на финансовом рынке, сообщает пресс-служба банка.
В связи с введением санкций в отношении ряда инфраструктурных финансовых организаций в РФ, Национальный Банк Казахстана осуществляет мониторинг за развитием ситуации на финансовом рынке.
Торги на Казахстанской фондовой бирже проводятся в штатном режиме. Соответствующий пресс-релиз был ранее опубликован на официальном сайте биржи.
Курсообразование тенге продолжится под воздействием внутренних и внешних факторов, которые в настоящее время складываются благоприятно: цены на нефть находятся на уровне выше 80 долларов США за баррель.