Во время подкаста Службы центральных коммуникаций у министра внутренних дел Ержана Саденова поинтересовались его мнением о термине «Штрафстан». В ответ глава МВД отметил, что так выражаются, как правило, нарушители, тогда как «сознательная часть общества все понимает».

«Вопрос «штрафстана» — есть он у нас или нет? Об этом говорят те, кто нарушает, я так думаю. Сознательная часть нашего общества, конечно, она все понимает. Да, мы приняли ряд законодательных мер, действуют где-то жесткие меры. Но, я думаю, без этого невозможно навести порядок. Если не нарушаешь — не будет штрафа. Это до людей должно дойти. А кто вот этот момент говорит, неприятное слово вот это, ну, во-первых, он, наверное, не уважает свое государство, свою родину. Он должен посмотреть на себя, почему он так делает. Не нарушай, не плюй — это элементарные вещи же. Это культура. Есть более жёсткие законы. При всё при этом у нас присутствуют вопросы предупреждения»»,- отметил министр.

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов считает, что принцип «Закон и Порядок» должен стать неотъемлемой частью повседневной жизни граждан.

«Этот принцип – работа не только полиции. Необходимо действовать всем обществом. Например, каждый гражданин хочет, чтобы на улице или в многоэтажных домах была тишина. Сейчас в чатах каждого жилого дома есть участковые, другие ответственные граждане. Конечно, это люди с правильной позицией. Это принцип нулевой терпимости», – отметил Ержан Саденов.

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