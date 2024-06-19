USD 459.75
EUR 494.14
RUB 5.54
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Вопрос со свалками в Костанае прокомментировал глава города

Вопрос со свалками в Костанае прокомментировал глава города

Фотография для новости Вопрос со свалками в Костанае прокомментировал глава города

Фото жителей

В рамках республиканской экологической акции «Таза Казакстан» по региону было выявлено 146 несанкционированных свалок. Сегодня в областном центре подвели итоги экоакции. Большое внимание уделили именно стихийным свалкам. По словам специалистов, акиматы городов и районов не оперативно реагируют и медленно ликвидируют их.

Аким Костаная Марат Жундубаев прокомментировал ситуацию с вывозом мусора в областном центре.

«Хотел бы остановится на проблеме. Это большой вопрос по «Тазалыку». Люди жалуются. Сегодня есть проблема. Это надо признать. Не справляется компания. В понедельник на аппаратном совещании будем это рассматривать. Компания должна предложить свою концепцию. Соответственно мы уже должны принять конкретное решение — как мы будем вести себя по этой компании и вообще по проблеме вывоза мусора.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Аномальная жара. Что будет дальше сообщили синоптики