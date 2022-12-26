«Вопрос уже решен» — МВД о легализации праворульных авто

В Казахстане разово разрешили легализацию праворульных автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщил начальник Департамента тыла МВД Кайсар Султанбаев, передает Tengrinews.kz.

В Сенате рассмотрели законопроект по внесению изменений в некоторые законодательные акты по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства. Депутат Нурлан Бекназаров спросил, почему в законопроект не включили норму по легализации праворульных автомобилей.

«Президент в Послании от 1 сентября поставил задачу провести разовую легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не прошедших госрегистрацию в соответствии с законодательством. Среди таких автомобилей есть и праворульные. В настоящее время установлен законодательный запрет на эксплуатацию транспортных средств, предназначенных для движения по дорогам с правосторонним расположением органов управления. Вместе с тем имеются уже ввезенные праворульные автомобили с иностранными номерами, и водители не могут их оформить. Со стороны общества есть большой запрос по легализации таких автомобилей. Почему законопроект не решает этот вопрос и не предусматривает внесения соответствующих поправок в закон «О дорожном движении»?» — спросил сенатор.

Кайсар Султанбаев пояснил, что во внесении изменений в закон необходимости нет.

«На сегодня у нас в связи с поручением Главы государства проводятся работы по разовой легализации транспортных средств, и только недавно мы внесли соответствующие поправки, что праворульные транспортные средства будут внесены в разовую легализацию. Этот вопрос уже решен», — заверил он.

Султанбаев добавил, что в Казахстане сейчас около 20 тысяч таких автомобилей.