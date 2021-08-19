Вопросов больше, чем ответов — «Атамекен» о проверках вакцинации с 1 сентября

В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» заявили, что представленный Министерством здравоохранения план по проверке предприятий на невакцинированных сотрудников «вызывает больше вопросов, чем ответов», передает Tengrinews.kz.

«После ответа генеральной прокуратуры, обозначившего отсутствие правовых оснований для проверок органами санэпидконтроля по вопросу нахождения на рабочих местах непривитых работников и невозможность штрафовать предпринимателей, Министерство здравоохранения вносит изменения в алгоритм работы мониторинговых групп, чтобы сделать пункт о проверке вакцинированных сотрудников законным», — рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правления НПП «Атамекен» Ербол Устемиров.

По его словам, НПП провела встречу бизнес-сообщества с представителем ведомства. В Минздраве подтвердили, что рейды начнутся с 1 сентября, но пошаговый механизм не сформирован, подчеркнул Устемиров.

При этом он добавил, что пока министерство рассматривает следующий алгоритм: предприниматель собирает и обновляет список привитых сотрудников, в случае рейда представитель компании должен показать список члену группы.

В свою очередь у «Атамекена» остались вопросы к предложенной схеме:

Какие дополнительные документы вправе запросить при рейде? Как доказать, что у сотрудника медицинский отвод, если справки с собой не оказалось? К каким базам участники рейда имеют доступ: переболевшие, вакцинированные?

«С точки зрения законодательства важно посмотреть, соблюдаются ли процедуры принятия нормативного акта, соответствует ли отстранение за невакцинацию от COVID-19 нормам Трудового кодекса. Что касается алгоритма, открытыми остались вопросы целесообразности проверки привитых в ночное время, когда сотрудники отдела кадров, которые станут ответственными за списки, уже закончили рабочий день. Есть ли необходимость вакцинации лиц, которые имеют повышенный уровень антител, необходимо ли лицам с медотводом иметь справку о прохождении ПЦР-тестирования. Министерство выразило готовность обсуждать наши предложения, встречаться с бизнесом, но у нас осталось две недели», — добавил представитель Нацпалаты.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.