Вопросы акиму. Жители Костаная обеспокоены появлением и строительством новых микрорайонов

Больше всего вопросов от населения акиму Костанайской области касалось застройки областного центра. К примеру, жители улиц, где планируется разместить микрорайон «Керемет», беспокоятся, что их дома будут сносить, чтобы разместить на их месте гособъекты.

Кумар Аксакалов отметил, что при необходимости акимат готов выкупать помещения для них и в новостройках.

«ПДП, которые утверждаются, предусматривает наличие социальных объектов, детский сад, школа, поликлиника, вот нам нужно строить нетиповые детские сады строить на первых этажах домов, которые планируются за счет коммерческих застройщиков построены быть», — аким Костанайской области говорит Кумар Аксакалов.

Жители домов по Назарбаева 137/1 Костаная просят акима области поставить точку в их проблеме. Напомним, что вблизи их дома строился 11-тиэтажный дом, в начале декабря на этой стройке упал башенный кран и погиб крановщик. Костанайцы беспокоятся, что стройка возобновится.

«Представитель компании сказал, что официально, что строить не будет он. Не может начать строить, поскольку разращение на строительство акимат города не даст. Понимаете? Не будет выдано разрешение на строительство данного участка», — объяснил Кумар Аксакалов.

А еще люди просили остановить точечную застройку областного центра. Они опасаются, что старые сети инфраструктуры не выдержат.

«Внутри города, особенно там , где старый город, где пятиэтажки, девятиэтажки, нечего туда лезть. Правильно же? Есть частный сектор, пожалуйста, если люди договорятся, готовы продать — это их право», — сказал аким области.

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