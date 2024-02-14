Ворвались в дом женщины в Костанайской области, избили, ограбили. МВД Казахстана сообщило о задержании ОПГ

Совместная работа полицейских показала результат. Задержана преступная группа из пяти человек, сообщает пресс-служба МВД РК.

Пятеро подозреваемых находятся под арестом в изоляторе временного содержания. За совершение тяжкого преступления им грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

Все они являются криминально-религиозными лицами и жителями других регионов.

«Практически одновременно, четверых мы задержали совместно с павлодарскими коллегами в городе Экибастуз и в самом Павлодаре. Пятого подельника задержали в столице. По факту разбойного нападения, совершенного незаконным проникновением в жилое помещение, начато досудебное расследование. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия», — отметил заместитель начальника ДП Костанайской области Негмет Исмагулов.

О происшествии рассказали в ДП Костанайской области.

В начале января в поселке Карасу неустановленные лица в медицинских масках проникли в дом к местной жительнице и применяя насилие нанесли ей телесные повреждения. Сорвали с нее золотые изделия, на общую сумму 650 тысяч тенге.

Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

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