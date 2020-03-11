Воры украли два телевизора из рудненского магазина бытовой техники

Администрация одного из магазинов бытовой техники Рудного выразила благодарность в адрес начальника ДП Костанайской области Бекета Аймагамбетова за оперативное раскрытие кражи двух телевизоров. Сотрудниками УП Рудного были задержаны двое мужчин, пытавшихся скрыться с места происшествия.

4 марта около 12.00 часов дня двое злоумышленников за зданием магазина, воспользовавшись отсутствием охраны во время приемки товара, похитили два телевизора на общую сумму более 300 тысяч тенге. Вместе с похищенным мужчины направились в сторону проспекта Комсомольский. В это время участковый инспектор полиции Арман Сатыбалдин проезжал по улице Володарского и увидел бегущих парней, а следом бежавшего за ними сотрудника магазина.

«Проезжая мимо банка, увидел двух бегущих парней, а за ними бежал мужчина. Незамедлительно среагировав, догнал одного из них. Второму удалось скрыться, но в это время подоспели участковые инспектора, которым я позвонил во время погони», — сказал участковый инспектор полиции Арман Сатыбалдин.

Прибывшие сотрудники Ерлан Абдульманов и Нурмахан Бектанов установили второго скрывшегося злоумышленника.

Задержанные мужчины являются жителями города Рудного в возрасте 32 лет, ранее судимые за аналогичные преступления.

Похищенные телевизоры были возвращены магазину.

По данному факту ведется досудебное расследование, зарегистрированное по статье 188 части 2 Уголовного кодекса.

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