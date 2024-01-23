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Восемь алматинцев получили травмы во время землетрясения. Трое выпрыгнули из окон

Фотография для новости Восемь алматинцев получили травмы во время землетрясения. Трое выпрыгнули из окон

Фото POLICE.KZ

В Алматы в результате землетрясения пострадали восемь человек, трое из них выпрыгнули из окон, сообщает управление здравоохранения города, сообщает informburo.kz

«Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов. Двое пострадавших после проведённого обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжёлое, он госпитализирован в больницу», – сообщили в управлении здравоохранения.

Фотография для новости Восемь алматинцев получили травмы во время землетрясения. Трое выпрыгнули из окон
Фото МЧС РК

Пятеро алматинцев получили травмы, выбегая из дома. После оказания медицинской помощи их отправили на амбулаторное лечение.

Напомним, 23 января в 00:09 по времени Астаны (повторно в 00:42 в г.Алматы  2 балла и в 01:36 без ощутимости) зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264 километрах на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Алматы  5 баллов, Шымкент  2 балла.

 

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