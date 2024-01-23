Восемь алматинцев получили травмы во время землетрясения. Трое выпрыгнули из окон

В Алматы в результате землетрясения пострадали восемь человек, трое из них выпрыгнули из окон, сообщает управление здравоохранения города, сообщает informburo.kz

«Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов. Двое пострадавших после проведённого обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжёлое, он госпитализирован в больницу», – сообщили в управлении здравоохранения.

Пятеро алматинцев получили травмы, выбегая из дома. После оказания медицинской помощи их отправили на амбулаторное лечение.

Напомним, 23 января в 00:09 по времени Астаны (повторно в 00:42 в г.Алматы — 2 балла и в 01:36 без ощутимости) зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264 километрах на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Алматы — 5 баллов, Шымкент — 2 балла.

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