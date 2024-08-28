Восемь часов никто не искал. Ребёнка нашли прохожие на улице в Костанае

Фото ALAU.KZ/Натальи Луговской
В ответе на запрос alau.kz в пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что 27 августа около 11:50 часов в полицию поступило сообщение о найденной по улице Урицкого 4-летней девочки.
Полицейские поместили ее в приют для детей оставшихся в трудной жизненной ситуации, так как в течение восьми часов не удалось установить мать ребенка.
41-летняя мать ребенка позвонила в полицию в 21:20 часов. Со слов, у нее трое несовершеннолетних и четырёхлетняя дочь ушла гулять со старшей сестрой и не вернулась домой. После чего она обратилась за помощью в полицию.
В настоящее время девочка находится в приюте.
В полиции отметили, что семья на учете в ОВД не состоит. Однако, после инцидента, ювенальная полиция совместно с органами опеки намерены обследовать жилищно-бытовые условия ребенка.