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Восемь комплектов для робототехники подарил меценат костанайской школе

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Теперь ученики могут полноценно заниматься лего-конструированием. Наборы, кстати, казахстанского производства, и не уступают в качестве зарубежным аналогам. Производством этих комплектов и занимается сам меценат.

Основатель успешной международной компании «Арман — холдинг» Серикбай Бисекеев — выпускник школы-гимназии № 3 Костаная. Именно поэтому родному учебному заведению он решил сделать подарок. Школе он подарил 8 наборов для занятия робототехникой.

«Рад, что в родной школе сейчас появились конструкторы.У вас появятся навыки, которые позволят вам быть самостоятельными. Уже многие со школы научились делать education какие-то. Здесь вот можно получить навыки, чтобы потом можно было попасть в какую-то компанию, или самому что-то программировать и делать. А то государство должно за всех переживать, всем рабочие места создать, а тут все»,- отмечает меценат Серикбай Бисекеев.

Серикбай Бисекеев уже не первый раз делает такие подарки. Летом он подарил двум Камыстинским школам по 10 лего-наборов, поскольку Серикбай Бисекеев родился в Камыстинском районе.

«А вот это вот наш земляк сам основал компанию, которая, то есть один из направлений бизнеса именно по разработке данных конструкторов. И задача в том, чтобы наши казахстанские школы оснастить данным продуктом, в первую очередь правильно говорите — обучить учителей, то есть если учителя не смогут транслировать эти знания ученикам, эти знания останутся в этих коробках»,- говорит заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова.

Вместе с наборами идут и обучающие вебинары, где для учителей открыт доступ к дидактическому материалу. Евгений Штанько руководитель кружка по робототехнике в школе-гимназии №3 уже прошел первый дистанционный урок. Он уверен, что после обучения, его кружок получит новое развитие, и его ученики смогут принимать участие и занимать призовые места не только в республиканских конкурсах, но и в международных.

«Все доступно, понятно, все хорошо. Познакомили нас с данными роботами, показали в какой программе программировать их, вчера мы выполнили несколько примеров, то есть мы вместе их собрали робота онлайн, запрограммировали, выполнили несколько заданий, вот так прошло первое занятие. В принципе после первого занятия мы уже во многом разобрались, а также предоставили доступ к методическим материалам, к программе кружка, и разработанным заданиям»,- говорит руководитель кружка по робототехнике школы — гимназии №3 Евгений Штанько.

В целом, за последние годы, благодаря помощи меценатов, в Костанайской области было открыто 110 IT-классов и кабинетов робототехники на общую сумму 335 млн тенге.

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