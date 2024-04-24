Восемь населенных пунктов в Костанайской области остаются без транспортного сообщения

В результате паводка в этом году на 25 дорогах местного значения было разрушено или повреждено 60 участков, в том числе 4 моста. Сегодня в Костанайской области есть 8 населенных пунктов, оказавшихся без транспортного сообщения, в Джангельдинском и Амангельдинском районах.

«На сегодня продолжаются работы по восстановлению транспортного сообщения к пяти населенным пунктам . Это село Кабырга Амангельдинского района, село Сага, Село Бедайы Джангельдинского района. На работы мобилизовано 45 человек и 31 единица техники.» — сообщил Алмаз Есенжолов, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог.

Три населенных пункта в Джангельдинском районе, до сих пор остаются без связи, это самые отдаленные села — Акколь, Карасу и Кокалат. Там к работам пока еще не приступили, это связано с высоким уровнем талых вод.

«Сегодня там есть участки по автодороге Шубалан -Карасу 11 размывов и сильное течение воды талых вод. В настоящее время управлением совместно с акиматом района прорабатывается вопрос по доставке. Есть песок, но его смоет. Необходимо доставлять тяжелый бутовый камень, чтобы укреплять дорожное тело», — рассказал Алмаз Есенжолов

Продовольствия и медикаментов, по информации специалистов, в изолированных селах хватает. Так же 10 населенных пунктов и 2 отделения в южных регионах Костанайской области остаются без электричества. Все они обеспечены дизельными генераторами. Заняться там восстановительными работами пока не представляется возможным из-за большого количества воды, техника пока проехать туда не может.

«У нас сегодня во всех населённых пунктах имеется сотовая связь. Где-то имеется мобильный интернет, но и телефоны стационарные имеются. Но, еще раз подчеркну в эти села, где мы подключили дизельные генераторы, они работают только в дневное время из-за экономии топлива. Как будут подключаться к электричеству, мы их будем подключать к постоянному питанию», — сообщил Азамат Кашиев, руководитель управления информатизации.

Как отмечают специалисты областного акимата, вопросы дорожного сообщения, электричества и восстановления связи находятся на ежедневном контроле.

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