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Восемь пассажиров получили травмы в смертельном ДТП в Костанайской области

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ДТП случилось утром 25 августа на 141 километре автодороги «Аулиеколь-Жолдама». Об этом сообщил замначальника МПС ДП Костанайской области Виталий Цой. 

Женщина 1970 года рождения, управляя автомобилем «Тойота-Альфард», двигаясь в сторону Костаная, не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля в кювет.

«В результате водитель скончалась на месте ДТП. Восемь пассажиров, в том числе пятеро детей получили различные травмы. Троих детей и двоих взрослых госпитализировали в Аулиекольскую ЦРБ», —  сообщил Виталий Цой.

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