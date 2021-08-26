Восемь пассажиров получили травмы в смертельном ДТП в Костанайской области

ДТП случилось утром 25 августа на 141 километре автодороги «Аулиеколь-Жолдама». Об этом сообщил замначальника МПС ДП Костанайской области Виталий Цой.
Женщина 1970 года рождения, управляя автомобилем «Тойота-Альфард», двигаясь в сторону Костаная, не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля в кювет.
«В результате водитель скончалась на месте ДТП. Восемь пассажиров, в том числе пятеро детей получили различные травмы. Троих детей и двоих взрослых госпитализировали в Аулиекольскую ЦРБ», — сообщил Виталий Цой.
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