Начальник Департамента полиции Костанайской области Ерлан Файзуллин, на отчетной встрече отметил, что около 27% всех преступлений в прошлом году были совершены в состоянии алкогольного опьянения.

Это стало серьезным поводом для усиления полицейского контроля за группами риска, такими как алкоголики, нарушители общественного порядка и семейные дебоширы. В ответ на это, было вынесено почти четыре тысячи судебных решений, запрещающих употребление алкоголя даже в домашних условиях.

Совместно с Управлением здравоохранения рассмотрены меры по расширению Центров временной адаптации и детоксикации. Сегодня в области работает четыре медвытрезвителя в Костанае, Рудном, Аркалыке и Тобыле, с общим количеством мест для 75 человек. Открылся новый центр в Тобыле на 10 мест. В планах — создание медвытрезвителей в Лисаковске, Житикаре и Карабалыке ,- рассказал Файзуллин.

В 2024 году на территории области насчитывалось шесть населенных пунктов — с. Мелисай, с. Сарысу, с. Әбдіғапар ,с. Крамское , с. Отынагаш , с. Коктал. Жители отказались от алкоголя. В этих селах по сей день не зарегистрировано ни одного уголовного правонарушения или факта семейно-бытового насилия. В текущем году стали «непьющими» еще два села в Узункольском районе Абай и Укатқан.

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