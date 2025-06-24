На аппаратном совещании в акимате Костаная аким города затронул тему ремонта тепловых сетей. В общей сложности в Костанае насчитывается 250 километров теплотрасс. В ходе последней опрессовки специалисты выявили 49 повреждений. Устранение части из них всё ещё продолжается.

В частности, Марат Жундубаев остановился на работах по улице Баймагамбетова. Он обратился с вопросом к руководству Костанайской теплокомпании.

«Мы проект остановили, чтобы сделать водоотведение. Теперь мы начали делать дорогу и вам (КТЭК) дали на опрессовку. Вы понимали что такое опрессовка. Вы знаете, чего вас учить! Вы сделали опрессовку, нашли порывы, мы пошли, оставили вам место. Потом пришлось вскрыть опять возле медколледжа, когда мы асфальт положили, теперь выясняется, вы пишите мне, что вы хотите вскрыть ул.Алтынсарина, потому что там порыв образовался под давлением воды и по ул.Баймагамбетова. Как так получается? Почему, когда мы вам говорим, что мы дорогу будем делать, почему вы на 100% все меры не принимаете?», — спросил глава города.

На вопрос ответил руководитель КТЭК Азамат Аужанов.

«Этот порыв образовался, как мы первый порыв устранили, уже асфальт был заложен, мы подали горячую воду и вскрылся второй порыв в районе медколледжа», — объяснил глава теплокомпании.

«Понятно, что нашли порыв «по первому асфальту». Мы вам сказали замечание — сделайте до конца на 100%. Вы сказали «всё ок». Асфальт закатали, теперь вы говорите «надо вскрыть, потому что 10 домов из-за вашего головотяпства сидят без воды горячей. Если не дать вам, они будут сидеть без горячей воды и оно там сочится, там порыв. Его надо устранять. Мы это понимаем! Вот как это понимать?! Почему вы сразу не сделали опрессовку по всей трассе?! Лучше бы мы асфальт положили на неделю позже, чем будем сейчас опять вырезать, мы вынуждены вырезать и делать ЖКХ — вы их администратор? Наказать! Вообще на будущее имейте в виду, такие вещи — непрофессионально, я считаю», — заключил Марат Жундубаев.

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