Воспитанная девочка. От 10 лет лишения грозит двум студенткам-закладчицам в Костанае

Дело 19-летних студенток, которые обвиняются в хранении, перевозке и распространении наркотиков, рассматривает уголовный спецсуд Костанайской области. Две девушки были задержаны в январе этого года при раскладке доз синтетики в тайники, и позже, в квартире, которую они снимали, было обнаружено еще 200 граммов психотропных веществ.

Перед судом предстали две, уже бывшие студентки костанайского колледжа Анастасия Савостьянова и Ангелина Антипенко. На очередном заседании защитник первой из них попросила суд приобщить к делу характеристики из школы, где училась Настя, от соседей, которые знали её в то время.

«Настя принимала активное участие в общественной жизни класса, у неё разносторонние интересы. Много читает художественной литературы, обладает сердечностью, добротой. Настя воспитанная девочка, не грубит, не противоречит, в разговоре всегда спокойна. Во всем поддержит, поможет, с плохой стороны её не замечали», — сказала адвокат Анастасии Севостьяновой Зауре Жакупова.

Сейчас Насте и её подруге и однокашнице Ангелине предъявлены обвинения в совершении тяжкого преступления.

Согласно им, третьекурсницы в течение четырех месяцев приобретали, перевозили, хранили и сбывали психотропные вещества. Девушки делали «закладки», — тайники в подъездах домов, в почтовых ящиках и в других местах. Ими дистанционно руководил так называемый «куратор», пока, в январе этого года, их не задержали полицейские. Свидетелем задержания, и понятой при проведении следственных действий, стала Жанара Сулейменова, жительница дома, в котором и проводилась операция сотрудников управления по противодействию наркопреступности.

— Скажите пожалуйста, как вели себя задержанные девочки в вашем присутствии. Выражались ли нецензурной бранью?

— Нет. Спокойно.

— То есть, они вели себя?..

— Адекватно.

— Представителям власти не сопротивлялись?

— Нет.

— Добровольно все выдавали?

— Да.

Во время задержания у студенток при себе имелось 50 свертков с порошкообразным веществом, а в их квартире были обнаружены и изъяты 192 грамма синтетического наркотика мефедрон, что является особо крупным размером. Как выяснилось, за этой партией они ездили в Петропавловск, туда и обратно, на такси. Факт поездки подтвердил вызванный в суд таксист, житель Северо-Казахстанской области.

«Я их запомнил. Они две девчонки. Они были худые. Ну, наколки были, какие-то там у них. Они не разговаривали. Потому что, я обычно, с пассажирами, как-то там стараюсь, в дороге… 500 километров ехать, какой-то разговор поддержать. Смотрю, — они беседу не поддерживают. Я и не стал навязываться», — рассказал свидетель Базар Бакин.

За активное сотрудничество со следствием девушки находятся под подпиской о невыезде, не смотря на то, что им предъявлены обвинения по нескольким тяжким статьям уголовного кодекса, минимальное наказание по ним является лишения свободы на 10 лет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.