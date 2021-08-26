Несовершеннолетнюю воспитанницу детского дома изнасиловали в Рудном, передает Tengrinews.kz.

Общественный деятель и активист Дина Тансари обратилась к министру МВД Ерлану Тургумбаеву с просьбой прокомментировать информацию о том, что арестован сотрудник детского дома-интерната в Рудном за изнасилование несовершеннолетней воспитанницы.

«К нам поступила информация, что девочка-подросток подвергалась насилию два года и сейчас она смогла доказать факт изнасилования, потому что смогла собрать его ДНК. Также стало известно, что есть еще одна девочка, пострадавшая от этого сотрудника, но она боится, что его не накажут, и поэтому не хочет давать показания», — написала она у себя на странице в Facebook.

Тансари отметила, что, по ее информации из инсайдерского источника, подозреваемый является бывшим сотрудником полиции.

В ДП Костанайской области в комментариях к посту ответили, что ведется расследование.

«В производстве СУ ДП области находится уголовное дело по факту изнасилования воспитанницы детского дома мужчиной 1978 года рождения. Подозреваемый в настоящее время взят под стражу, проводятся необходимые следственные действия. В соответствии со статьей 201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению», — сообщили в полиции.

В Управлении образования Костанайской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 120 УК РК «Изнасилование».

«Несовершеннолетней оказывается помощь квалифицированных психологов в социально-психологической реабилитации. В результате проведенных мероприятий мобильной группой психологов фактов насилия над другими детьми не выявлено. Данный вопрос находится на особом контроле Управления образования акимата Костанайской области», — прокомментировали в управлении.

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