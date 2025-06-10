Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан продолжает разрабатывать механизмы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Заместитель председателя ведомства Женис Елемесов пояснил, как именно будут определяться подозрительные операции в рамках финансового мониторинга. По его словам, ключевую роль в этом процессе играет анализ совокупности операций и их взаимосвязей, а не отдельные транзакции, пишет digitalbusiness.kz

Один перевод ничего не показывает

— Суть ведения подозрительной деятельности заключается в анализе совокупности тех операций, которые поступают субъектам финансового мониторинга. Если же рассматривать в отдельности, то каждая операция, она формально может подозрений не вызывать. А вот именно совокупность, ряд связанных между собой этих операций, а также их аффилированных лиц, может показать, что вся деятельность подозрительная. В этом случае банки должны будут эту информацию предоставлять, — заявил Елемесов.

Критерии уже прописали, но неофициально

— Что касается критериев, на самом деле более детальные критерии будут прописаны на подзаконном уровне приказом председателя агентства, где все эти критерии будут прописаны.

Елемесов добавил, что может персонально депутатам эти данные предоставить до опубликования:

— Если позволите, я после заседания к вам отдельно могу подойти и эти критерии предоставить. Что от того, чтобы относить базу данных.

На самом деле для определения подозрительной деятельности банком второго уровня или другим субъектом финансового мониторинга не требуется доступ к каким-либо базам данных. Им лишь нужно проанализировать ряд взаимосвязанных операций между ними и через призму тех критериев, которые будут прописаны по законам Акта, определить, относятся ли они к категории подозрительной деятельности или нет, — заключил Елемесов

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