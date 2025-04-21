КГД подчеркивает важность обязательного применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных, поскольку это способствует повышению прозрачности финансовых потоков и усилению налогового контроля. За нарушение требований по использованию ККМ предусмотрены санкции — от предупреждения при первом случае до штрафов в размере от 15 до 50 МРП за повторные нарушения, пишет digitalbusiness.kz

Яркий пример

Вопиющий случай произошел в Мунайлинском районе Мангистауской области. Магазин, торгующий продуктами питания, в течение года ежедневно выдавал только один чек на сумму 7 тыс. тенге через кассовый аппарат, что является явным признаком неприменения ККМ и грубым нарушением прав потребителей.

Кроме того, анализ показал, что значительное количество налогоплательщиков не отражало в отчетности поступления через платежные карточки и мобильные платежи. В результате этого, в адрес нарушителей направлены уведомления о камеральном контроле, с просьбой устранить нарушения до 26 марта текущего года. На сегодняшний день 6,2 тыс. налогоплательщиков подали исправленные налоговые декларации, отразив доходы на сумму 43,7 млрд. тенге и уплатив 1,1 млрд. тенге налогов.

Обязательства

КГД напоминает, что обязательное использование ККМ с функцией передачи данных значительно повышает прозрачность финансовых операций и способствует эффективному налоговому контролю. Нарушение требований по применению ККМ может привести к штрафам, начиная с предупреждения за первое нарушение и до штрафов в размере от 15 до 50 МРП за повторное нарушение.

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